Ce que l'on sait sur le défunt époux d'Innocence Ntap Ndiaye

La présidente du Haut conseil du dialogue social a perdu son époux. Inspecteur du travail et de la sécurité sociale à la retraite, et ancien directeur général de l'école supérieure interafricaine d'Electricite de Bingerville en République de Côte d'Ivoire, Mamadou Alioune Ndiaye a rendu l'âme ce samedi, tôt le matin.



Le défunt époux d'Innocence Ntap Ndiaye fut aussi conseiller social à la primature sous feu Habib Thiam et à la présidence de la République sous les régimes des Présidents Senghor et Abdou Diouf.



Au plan politique, le défunt a été un éminent membre du Parti socialiste et premier adjoint au maire de Bargny, Mar Diouf.



Seneweb présente ses condoléances à la famille éplorée.