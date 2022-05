Ce que l'on sait sur le meurtre de la gérante de multiservice à Pikine et le crime passionnel à Casa- La police "sur une piste sérieuse"pour le cas Kiné Gaye; Ibrahima Diop douterait sur la ...paternité de sa fille de deux ans avec sa femme

Pour ce que d'aucuns appellent prosaïquement "le cas de Fatoumata Baldé", il nous revient de nos réseaux de renseignements basés au royaume Chérifien que le sieur Ibrahima Diop sur l'image soupçonnerait que sa défunte épouse avait une relation extra-conjugale. En termes clairs, le gars douterait sur la paternité de sa fille de deux ans avec Fatou Baldé.

"En gros, ce sale type a poignardé sa femme a mort car il doutait de sa paternité en gros que diouroul doom bi car elle est de teint clair. Il l'a poignardé avec un couteau acheté spécial pour l'occasion et a traîné son corps au milieu du salon. Il l'a recouvert et s'est assis pour attendre tranquillement la police" avons-nous appris.



Aux dernières nouvelles, le mari est placé en garde à vue.



S'agissant de ce qu'il est convenu d'appeler le cas de la gérante d'un multi service, du nom de Kiné Gaye, en état de grossesse avancée de ...8 mois, froidement assassinée dans son lieu de travail à pikine Nord rue 10, ce vendredi 20 Mai 2022 aux environs de 19 heures, "les choses avancent".



La police scientifique a fait des prélèvements, et les enquêteurs, qui n'ont pas, du tout alors dormi du sommeil du juste, font "parler" le téléphone portable de la victime. "Je ne peux pas trop m'avancer, mais nous sommes sur une piste sérieuse. S'il s'agissait de braquage, pourquoi le téléphone n'a pas été emporté" consent à nous révéler une source policière. S'agit-il d'un règlement de compte? Nos langues au chat.



Quoi qu'il en soit, les téléphones portables devenus de "véritables ordinateurs" renferment de multiples informations qui, même invisibles ou effacées, sont récupérables. Beaucoup l'ignorent, mais les portables sont désormais aussi précieux que l’ADN dans les enquêtes de police. Et, les spécialistes de la police comme de la gendarmerie Sénégalaise ont appris à faire parler ces petits appareils qui peuvent s’avérer utiles voire déterminants dans une enquête.

En somme, le "call" de la victime est au centre de l'investigation. Espérons que l'appareil mettra en lumière le déroulé de cet événement tragique.



