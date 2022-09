Ce que prévoit Yewi Askan Wi pour contrer l’AMS

Après avoir récusé l’Association des maires du Sénégal qu’ils accusent de rouler pour les intérêts du Président de la République, les responsables de la coalition Yewi Askan Wi vont lancer le réseau des élus locaux du Sénégal, le 5 octobre prochain. Une Association, selon Déthié Fall qui garantira une grande solidarité et des droits aux élus locaux lésés par le régime en place. «Ce réseau aura les mêmes droits que l’AMS au plan national et international», assure Déthie Fall



En effet, dit-il, à l’issue des dernières élections locales, l’opposition a pu contrôler plusieurs mairies et avait prévu d’instaurer le Réseau des élus locaux du Sénégal (Reels).

Les raisons étaient que l’Ams ne fait pas correctement son travail. « Si l’entité jouait correctement son rôle, il aller faire face à cette gestion clientéliste de Macky Sall », dénonce Dethié Fall. Il ajoute : « C’est conscient de tout ça que nous avons décidé de lancer le Reels le 5 octobre. Cela permettra aux maires de l’opposition d’avoir tous les droits que l’Ams a au niveau national et international. »

A l’en croire, Macky Sall doit comprendre qu’il ne peut plus gérer le pays de la même manière. C’est quand même difficile pour quelqu’un qui avait toutes les majorités et qui, hélas, est aujourd’hui obligé de partager tout avec l’opposition qui bénéficie de la confiance du peuple.