Ce que risquent les trois activistes qui ont manifesté devant le Petit Palais

Reconnus coupables de manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public, le 04 janvier dernier, les trois activistes Ousmane Sarr, Amadou Salam Diallo et Beyna Gueye Niang encourent 3 mois de prison ferme. Selon « Le soleil », les accusés qui manifestaient pour la libération de Pape Alé Niang, devant le Petit Palais, lors de l’audience accordée par Amadou Ba à la société civile, le 4 janvier, ont été jugés, hier, devant le tribunal de grande instance de Dakar.



A la barre, ils ont nié les faits estimant qu’ils étaient sur les lieux pour participer à la rencontre entre le premier ministre et la société civile, sur le rapport de la cour des comptes sur la gestion des fonds-force Covid-19.



Toutefois, leur ligne de défense n’a pas convaincu le Parquet. Selon lui, « les co-prévenus ont occupé la voie publique pour demander la libération du journaliste. Sommés d’arrêter, ils n’ont pas obtempéré. A partir de ce moment, il y a eu manifestation même si c’est spontané », a soutenu la parquetière.



L’avocat de la défense, Me Moussa Sarr a jugé « trop sévère » la peine de six mois, requise par le parquet. Son collègue, Me Koureissy Ba estime que « les textes visés ne sont pas applicables aux prévenus. Ils étaient là pour une bonne cause. Cette arrestation est arbitraire ».



Le tribunal rendra son verdict le 16 janvier prochain.

































seneweb