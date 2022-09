Ce qui ne nous tue pas, nous rapproche et nous rend plus fort.

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 22 Septembre 2022 à 00:33

Quand dans un pays la gendarmerie est envoyée tous les jours à ceux qui résistent aux délinquants fonciers, aux voleurs de deniers publics, aux apatrides, aux assassins de leurs fils, aux travailleurs…nécessairement la gendarmerie sera envoyée à ceux qui défendent le peuple à l’assemblée nationale.

Quand dans un pays la distribution des intrants agricoles, le recrutement à la fonction publique ou dans les entreprises d’État, la distribution des bourses de sécurité familiale et des bourses d’études, la distribution du budget de l’État…se déroulent de manière antidémocratique, nécessairement le vote à l’Assemblée nationale sera antidémocratique, dévoyé, volé.

La lutte continue.

Ensemble nous vaincrons.

GMS,

Mamadou Ndiaye