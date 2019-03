Ce touchant message de la Première Dame, Marieme Faye Sall aux femmes du monde

J'adresse une pensée de reconnaissance et un grand hommage à toutes les femmes courageuse qui ont implanté un peuple de bonne graine,et à toutes celles qui ont toujours mis leurs sacrifices pour le savoir en ayant la Conscience du rôle primordial d'être un peuple instruit et éduqué. Le tout grâce à l'aide et volonté d'hommes responsables,et soucieux à ce que leurs femmes (leur fille,leur sœur,leur conjointe ou leur maman) ait une présence agissante !!! Bonne fête a toutes les femmes du monde . Mme Marieme Faye Sall