« Cela est absolument faux » : La réponse d’Aissata Tall Sall à Adama Gaye

Très suivi sur les plateformes sociales, notamment Facebook, Adama Gaye y partage ses points de vue sur des sujets de la vie politique et sociale sénégalaise. Dans un post publié ce samedi 20 juillet, il a accusé l'ancienne ministre de la Justice, Me Aïssata Tall Sall, d’avoir privilégié son gendre pour l’attribution d’un « contrat surfacturé » des bracelets électroniques.



L’avocate n’a pas tardé à réagir sur son compte Facebook. « Je voudrais solennellement et publiquement demander à M. Adama Gaye d’arrêter de me diffamer. Il a , à plusieurs reprises, écrit que j’ai octroyé le marché de bracelets électroniques à mon gendre. Cela est absolument faux! Je n’ai jamais donné un marché à mon gendre ni celui là, conclu des années avant mon arrivée à la justice, ni un autre », peut-on lire sur sa publication



































































