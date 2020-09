Célébration de l'indépendance: Macky Sall à Bissau

En lieu et place, Macky Sall se rend en même temps que 6 autres de ses pairs à Bissau, pour prendre part à la célébration de l’accession à l’indépendance de la Guinée-Bissau il y a 48 ans, un 24 septembre.



Selon "L'As", qui donne l'info dans sa livraison d'aujourd'hui, on annonce les Présidents du Liberia, George Weah, de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, dès le 23 septembre 2020. Umaro Sissoco Embaló a également invité Muhammadu Buhari, Faure Gnassingbé et Faso Roch Marc Christian Kaboré et Paul Kagamé.



Naturellement, il a zappé son voisin immédiat Alpha Condé dont il pourfend le projet de se présenter pour un troisième mandat. Il faut dire que Umaro Sissoco Embaló s’était montré très critique contre les 3es mandats et les chefs d’État de la sous-région qui cherchent à en briguer.