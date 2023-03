Célébration de la journée internationale de la femme : la commune de Keur Moussa en apothéose !

Le temps de l'enfant n'est pas celui de l'adulte . Pendant que l'enfant joue , l'adulte se met au travail .

Madame Mame Fatou Ndiaye première adjointe au Maire de Keur Moussa a parfaitement compris ce principe et le tient pour vérité.



En mission récemment à Paris pour prendre part au salon international de l'agriculture , la grande dame ne s'est pas permise de contempler l'avenue des champs Elysées , l'arc de Triomphe ou la fameuse Tour Eiffel.

Bien au contraire , son temps fut consacré à nouer des partenariats et peaufiner des stratégies de développement pour son cher terroir .



Et consciente de son lourd fardeau , Mme Mame Fatou Ndiaye s'est aussitôt investie dans l'organisation de la journée du 8 Mars consacrée à la femme .



Pari réussi pour ce virtuose politique qui ne cesse de porter haut l'étendard de sa commune Keur Moussa .



Aujourd'hui la gent féminine est magnifiée dans toutes les contrées du monde .

Au niveau national , Mme Mame Fatou Ndiaye première adjointe au Maire de Keur Moussa remporte la palme en termes de mobilisation et surtout d'organisation .



Les images parlent d'elles-mêmes !



Dr Cheikh Hane