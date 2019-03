Célébration du 8 mars : Le message de Cheikh Hadjibou Soumaré aux femmes de la classe politique

Mes chers compatriotes,

C'est avec une joie immense que je me conforme à cette décision contemporaine, de vous honorer en ce jour particulier du 8 mars journée mondiale de la femme. Heureusement que nos devanciers ont été visionnaires; car pour moi la femme doit être honorée tous les jours.

Les femmes n’ont pas attendu 1975 pour prendre conscience de leurs problèmes et 1975 ne suffira pas à résoudre ceux-ci. Mais l’idée même d’une année internationale de la femme est la preuve de la formidable transformation à laquelle nous participons et que nous voulons accomplir. En moins d’une génération les femmes ont fait irruption sur la scène du monde, pour réclamer l’égalité avec les hommes, puis pour affirmer l’autonomie de leur personnalité. Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux femmes de ma formation politique (Démocratie et République) mais aussi aux braves dames de notre coalition.

Bonne fête à toutes les femmes du monde



Cheikh Hadjibou Soumaré

Président du mouvement Démocratie et République