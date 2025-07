Affaire Dermond Oil : Khadim Ba reste en prison malgré une expertise favorable

Le patron de Locafrique et de Dermond Oil, Khadim Ba, reste en détention. Selon Libération, qui donne l'information, sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée par le juge du premier cabinet financier, suivant un avis défavorable du parquet.





Pour rappel, l’homme d’affaires est placé sous mandat de dépôt depuis le 4 octobre dernier. Il est poursuivi pour trois chefs d’accusation majeurs : importation sans déclaration portant sur 63,052 milliards de francs CFA, défaut de rapatriement de 44,601 milliards et escroquerie sur les deniers publics à hauteur de 63,052 milliards.



Malgré les conclusions d’une expertise qu’il juge « très favorables », Khadim Ba a réaffirmé devant le magistrat instructeur qu’il n’était « ni importateur, ni transitaire, encore moins une banque ». Il soutient que si dossier il y a, celui-ci concernerait la Société africaine de raffinage (SAR), et non sa société Dermond Oil, reprend la même source













































Seneweb