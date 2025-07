Viol sur mineure : Mame Cheikh Fall Borom Mizane arrêté par la police de Dieuppeul

Le commissariat d'arrondissement de Dieuppeul, sous la direction du commissaire Thioub, a déféré le marabout praticien Mame Cheikh Fall Borom Mizane, ce vendredi, au parquet de Dakar, pour détournement de mineure et viol suivi de grossesse.





Connu du grand public à travers ses chroniques sur l'actualité politique nationale, ses vidéos sur le réseau social Tik-Tok et ses émissions sur le Web TV, le "faiseur de miracles", Mame Cheikh Fall alias "Borom Mizane", est trempé dans une affaire de mœurs qui lui a valu son arrestation. Il est soupçonné d'avoir envoûté, violé et engrossé la fille mineure de l'une de ses patientes.



C'est ainsi que le nommé I. Aïdara, oncle de la victime, a déposé une plainte sur le bureau du chef de service du commissariat de Dieuppeul contre le charlatan. Dans sa déposition, il a déclaré que la mère de la fille O. C. souffrait de troubles psychiques et suivait un traitement traditionnel chez Mame Cheikh Fall. C'est dans ces circonstances que la fille de 17 ans s'est rendue chez le marabout pour récupérer les médicaments destinés à sa mère.



Mais le tradipraticien a réussi à endormir l'adolescente par des incantations, selon l'auteur de la plainte. Il aurait profité de l'occasion pour la violer. Elle s'en est sortie avec une grossesse.



Auditionnée par les enquêteurs, la fille O. C., a confirmé les propos de son oncle en précisant qu'elle a été violée à deux reprises par le guérisseur.



Pour en avoir le coeur net, le commissaire Thioub a réquisitionné les services d'un gynécologue en service à l'hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Après examen, le certificat médical versé dans le dossier a conclu à une défloration hyménéale ancienne avec une grossesse évolutive de 24 semaines.



Il ressort de l’enquête que Mame Cheikh Fall avait reconnu la paternité de la grossesse devant la famille de la victime à qui il a présenté ses excuses. Mais depuis lors, il a fondu dans la nature.



Mais Mame Cheikh Fall Borom Mizane sera piégé par la police de Dieuppeul qui lui a mis le grappin dessus. Confondu, le tradipraticien a déclaré sur procès-verbal qu'O. C. était sa petite amie : "Nous avons entretenu un rapport sexuel consenti. Je reconnais être l'auteur de sa grossesse."



Il a été déféré ce vendredi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar .

































