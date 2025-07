Lycée Limamoulaye : une élève décède lors des épreuves du bac

«C’est avec une profonde tristesse et une grande consternation que le gouvernement scolaire du Lycée Seydina Limamou Laye annonce le décès brutal de notre camarade Dior Dieng, élève en classe de Terminale L2, survenu ce jour, suite à un malaise lors des épreuves du Baccalauréat », rapporte un communiqué du gouvernement scolaire (Gosco) du Lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye en banlieue dakaroise.







Selon ses camarades, Dior Dieng était une élève « brillante, souriante, respectueuse ». Elle était « appréciée de tous ». « Sa disparition laisse un vide immense dans notre communauté scolaire. Nos pensées les plus sincères vont à sa famille, à ses proches, à ses camarades de classe, ainsi qu’à l’ensemble du corps professoral et administratif du lycée », ont-ils témoigné.







































