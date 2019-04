Cellou Dalein Diallo attendu ce vendredi à Kolda.

Abdourahmane Diallo, ressortissant guinéen de préciser : « Celou Dalein Diallo vient à Kolda pour voir ses militants, mais surtout constater le bureau du parti que nous avons créé. Et sa présence au Fouladou va permettre de légitimer notre bureau qui prépare les échéances électorales prochaines.



Kolda bénéficie d’une forte colonie guinéenne de Conakry. Je précise que notre parti appartient à tout le monde ( Peulh, Toma, Soussou, Malinké, Guiersé, Diakhanké, etc), il n’a aucune coloration ethnique ou religieuse.



En ce sens, nous comptons massifier le parti et sa visite permettra d'aiguiller les plus sceptiques. Je rappelle que Cellou Dalein Diallo n’est jamais venu à Kolda et c’est pour cette raison que nous allons l’accueillir dignement afin de lui montrer qu’il peut compter désormais sur nous aussi », affirme-t-il...



Dakaractu