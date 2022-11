"Celui qui tente de se mettre sur

Après Déthié Fall, Barthélémy Dias s'est présenté présenter à la Cité Keur Gorgui-gi pour apporter son soutien à Ousmane Sonko.



"A chaque fois que j'étais dans ces genre de situations, Ousmane Sonko était présent. Donc c'est très normal que je sois présent. En demandant aux personnes de ne pas venir, Ousmane Sonko s'adressait à ses militants et sympathisants. Moi je suis son allié et je suis là pour la démocratie", a indiqué Barth.



Le maire de Dakar a tout de même lancé des avertissements. "Qui tente de se mettre sur la route de Ousmane Sonko nous trouvera sur son chemin. Nous allons nous battre pour lui", dit-il. Et d'ajouter : «Nous sommes dans une démocratie et avons le droit de circuler librement. Nous n'avons pas appelé à une manifestation mais à une mobilisation pour la démocratie".



Il demande aux sénégalais de se tenir prêts : «Les Sénégalais devraient savoir qu'ils ont le devoir de défendre la démocratie», indique l’édile.