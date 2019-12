Centrafrique : une dizaine de morts dans des affrontements à Bangui

Des combats entre miliciens et commerçants ont éclaté mercredi 25 décembre dans la soirée et se poursuivaient jeudi dans le quartier majoritairement musulman PK5 de Bangui. Au moins onze personnes ont été tuées dans ces affrontements, selon l'imam du quartier et deux sources sécuritaires de Centrafrique.



"Seize corps ont été apportés à la mosquée", a affirmé à l'AFP Awad Al Karim, imam de la mosquée Ali Babolo, une figure du PK5. Deux sources sécuritaires ont évoqué respectivement au moins onze et quatorze morts, sans plus de précisions.



Ni la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca), ni les autorités centrafricaines ne contrôlent le PK5, et aucun bilan officiel des affrontements n'était disponible jeudi.



"Les combats se poursuivent, nous avons dépêché sur place une force de réaction rapide. Une partie du marché a été brûlée, ainsi que quelques véhicules" a indiqué Bili Aminou Alao, porte-parole de la Minusca.



Des combats réguliers entre milices rebelles



"Entre 40 et 50 boutiques ont été brûlées, ainsi que quatre à cinq maisons" a précisé à l'AFP le colonel Patrick Bidilou Niabode, directeur général de la protection civile centrafricaine. Les sapeurs-pompiers volontaires qu'il encadre ont réussi à éteindre deux feux qui se propageaient dans les marchés.



La Centrafrique est ravagée par la guerre civile depuis qu'une coalition de groupes rebelles a renversé en 2013 le président Bozizé. Les violences ont forcé près d'un quart des 4,7 millions d'habitants du pays à fuir leur domicile.



Malgré la baisse significative des violences depuis la signature d'un accord de paix le 6 février entre le pouvoir de Bangui et 14 groupes armés, le pays est toujours secoué par des combats réguliers entre milices rebelles.