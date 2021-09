Centrale thermique de Malicounda : 2 cadres libanais et 7 vigiles tombent pour vol

Deux cadres libanais, G. S. et E. K., et sept agents de sécurité, qui travaillent tous à la centrale thermique de Malicounda, ont été déférés au parquet, hier, pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec moyen de transport.



D’après L’Observateur, durant 6 mois, les Libanais, qui occupent des postes stratégiques à la centrale, attendaient la nuit, pour dérober les câbles électriques. Ce, en complicité avec les agents de sécurité engagés par la boîte thermique de Malicounda.



Tous les soirs, sur ordre de leurs chefs libanais, B. F. et six autres agents se rendent en catimini vers les magasins de stockage pour enlever les câbles électriques qu’ils transportaient à bord d’un véhicule. Les câbles volées sont ensuite écoulées sur le marché noir.