Cérémonie d'inauguration à l'Hôpital Principal de Dakar - Le ministre Sidiki Kaba encense le Général Momar Sène

C'est un Sidiki Kaba particulièrement admiratif et qui n'a pu s'empêcher de tresser des lauriers au Directeur de l'Hôpital Principal que l'on a vu ce vendredi 26 Juillet 2019. Venu présider la cérémonie d'inauguration d'infrastructures et d'équipements dans cet établissement hospitalier de référence, le ministre de la Justice n'a pas caché son plaisir et a décerné un satisfecit total au maître d'oeuvre de ces travaux, le Général Momar Sène, Directeur de l'Hôpital.



Selon le ministre Sidiki Kaba, cette cérémonie cadre parfaitement avec la vision du président de la République, Macky Sall qui, à travers le PSE, référentiel des politiques publiques, fait du développement du capital humain un axe essentiel. Aux yeux de maître Sidiki Kaba, le réceptacle naturel de ce capital humain est d'abord le secteur de la Santé, qui requiert de plus en plus des équipements de qualité et de dernière génération, des infrastructures modernes et des ressources humaines qualifiées et compétentes pour la satisfaction des population et l'apaisement des souffrances des patients.

Selon le ministre, le mérite particulier du Général Sène est de s'être approprié cette "vision éclairée du Chef de l'Etat" dès sa nomination à la tête de l'hôpital. À l'en croire, la cérémonie qu'il présidait ce vendredi en est une parfaite illustration.

Le ministre de la Grande Muette s'est félicité du travail "titanesque" abattu par le Directeur de l'Hôpital Principal de Dakar.

"Si nous avons pu réaliser tout cela en peu de temps et en attendant d'autres infrastructures innovantes et bénéfiques pour tous, c'est parce qu'un homme a eu une vision et a osé faire bouger les lignes avec courage, force et abnégation" a-t-il déclaré sous les acclamations des travailleurs de l'établissement hospitalier.

Aussi a-t-il adressé au Général les félicitations du Chef de l'Etat, Macky Sall qui lui aussi est admiratif du travail abattu par celui-ci.

Le ministre Sidiki Kaba ne manquera pas de magnifier les qualités du Directeur de l'Hôpital Principal de Dakar qu'il qualifiera de "grand chef militaire et patriote émérite" qui est en train de réaliser avec vaillance les objectifs qui lui sont fixés. Le ministre associera à ces félicitations et encouragements l'ensemble des collaborateurs du Général Sène qui, faut-il le rappeler est un éminent orthopédiste connu par ses pairs du pays, du continent et d'ailleurs pour le travail accompli au quotidien.







M.Ndiaye dirpub dakarposte