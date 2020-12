Cérémonie d'inhumation à Médina Baye : Tout est fin prêt... La police déploie un dispositif sécuritaire de 300 éléments.

À Médina Baye, les autorités religieuses et administratives ont pris les devants à quelques heures de la cérémonie d'inhumation de la fille de Baye Niass, Seyda Mariama Niass.

En effet, toutes les dispositions sont déjà prises pour une bonne organisation de la cérémonie funéraire. Les barrières sont déjà installées pour éviter tout débordement et en plus de cela, la police a déployé un important dispositif de 300 éléments y compris ceux en civil, qui vont veiller au grain et exiger le respect des gestes barrières...