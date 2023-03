Cérémonie officielle de la Ziarra de Léona Niassène: Le khalife général demande à l'État d'accompagner davantage les paysans du bassin arachidier

Par la voix de son porte-parole, El Hadj Ahmed Babacar Niass, le khalife général de Léona Niassène a exhorté l'État à mettre davantage de moyens pour accompagner les paysans du bassin arachidier.



D'après le guide religieux, ces derniers n'ont que la terre pour survivre. Du coup, il urge de leur accorder plus de considération et de ressources.



Selon El Hadj Ahmed Babacar Niass, le monde rural souffre très souvent des changements climatiques qui ont un impact négatif sur leurs rendements. Le khalife général, par l'intermédiaire de son porte-parole de solliciter la présence matérielle et morale de l'État aux côtés des cultivateurs du bassin arachidier.



Parallèlement, Léona Niassène a annoncé avoir comme projets la construction d'une maison des hôtes et la réalisation d'un institut islamique. Pour ce faire, le porte-parole a invité l'État à les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs.



Pour rappel, la délégation du gouvernement a été conduite par le ministre Serigne Mbaye Thiam accompagné du ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour, du gouverneur de Kaolack, du préfet etc. Serigne Mbaye Thiam, revenant sur le message du président de la République a sollicité entre autres la prière du khalife pour un Sénégal de paix et de prospérité. D'autres responsables locaux étaient aussi présents dont le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma, l'ancien président du conseil départemental, Baba Ndiaye, le responsable Daniel So, entre autres.

















































