Cérémonie officielle de la Ziarra générale : Serigne Babacar Sy s’exprime sur le Code de la famille

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a dénoncé certaines dispositions du Code de la famille qu’il juge contraires aux recommandations de l’Islam. À travers son messager, Pape Makhtar Kébé, le Khalife a exprimé son inquiétude face à des lobbys qui, selon lui, militent pour détourner les femmes musulmanes des valeurs et orientations islamiques.



Le phénomène croissant des femmes célibataires, devenu selon lui préoccupant, a été également évoqué. Serigne Babacar Sy Mansour estime que les hommes, en particulier les talibés, portent une grande part de responsabilité dans cette situation. Il a ainsi exhorté les dahiras à s’organiser et à se mobiliser financièrement afin d’aider ceux qui n’ont pas encore les moyens de se marier, dans le but de freiner cette tendance.



































Le Soleil