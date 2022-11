Ces supporters ont vidé les réserves d'alcool d'un hôtel au Qatar, avant même le match de leur équipe pour la Coupe du Monde

Bref, ces supporters très chauds semblent avoir passé un beau moment, loin des polémiques. Car oui, en quelques jours, plusieurs scandales ont déjà éclaté comme la censure du maillot de la Belgique pour une raison ridicule ou encore les dysfonctionnements de la clim lors du premier match. C'est sûr, on ne va pas s'ennuyer pendant 1 mois...

Pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les supporters ne peuvent pas vraiment faire tout ce qu'ils veulent. Quelques jours seulement avant le début de la compétition, la FIFA a annoncé que la consommation d'alcool serait interdite aux abords et dans les gradins des stades. Il faut dire que le pays ne rigole pas avec ça en temps normal. La consommation d'alcool est très encadrée au Qatar et les touristes ne peuvent pas en acheter dans les magasins spécialisés, réservés aux résidents. Seules solutions ? Les hôtels. Et ça, certains l'ont bien compris.Ce lundi 21 novembre 2022, l'équipe du Pays de Galles faisait son grand retour au Mondial après 64 ans d'absence. Et les supporters venus nombreux se sont chauffés pour le match d'ouverture qui opposait le Pays de Galles aux Etats-Unis (et s'est terminé sur un score de 1-1). 1600 personnes ont trouvé refuge dans un hôtel de luxe de Doha avant le match et ont commencé à faire la fête. Et pas qu'un peu.Comme l'ont témoigné des supporters sur les réseaux et comme le rapporte WalesOnline, ils ont carrément vidé les réserves de bière et d'alcool de tout le complexe hôtelier, alors même que la pinte coûte plus de 11 euros. Une "petite" soirée qui s'est même conclue par un concert improvisé de Dafydd Iwan, un chanteur gallois très populaire de l'autre côté de la Manche.