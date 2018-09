Des méthodes basées sur l’urine, en raison de la présence de l’hormone de grossesse dans l’urine des femmes enceintes. Ce sont des méthodes naturelles qui reviennent à la mode et sont de plus en plus réutilisées. Les tests de grossesse maison sont des tests qui peuvent être effectués à la maison en utilisant seulement les choses naturelles et sans aucun instrument médical spécifique. On mélange donc l’urine avec certains éléments de la vie quotidienne et on observe les réactions.

Le dentifrice

En plus de servir pour le brossage des dents, le dentifrice permet de réaliser l’un des tests de grossesse les plus populaires. Pour réaliser le test avec du dentifrice, il suffit de recueillir de l’urine dans un récipient propre. Ensuite, ajouter un peu de dentifrice et laisser agir pendant quelques heures. Si le dentifrice devient bleuâtre ou s’il se forme une mousse, le test est positif. Ce qui signifie que la femme est enceinte.

Le gros sel

Le test de grossesse avec le gros sel consiste à faire pipi dans un gobelet puis vous y ajoutez du gros sel. Au bout de 2 h si tout le sel a fondu, c’est que vous êtes enceinte.

L’eau de javel

Le test de l’eau de javel fonctionne lui aussi avec l’urine : un verre d’urine qu’on mélange avec un bouchon d’eau de javel. Si de la mousse apparaît et que l’urine devient orange foncé, c’est le signe qu’une grossesse.

Le savon

Commencez par déposer le morceau de savon au fond du gobelet en plastique, puis versez l’urine par-dessus et attendez de 2 à 5 minutes. Vous saurez que le test est positif si le mélange se met à mousser.

Le vinaigre

Il consiste à verser le vinaigre blanc dans un gobelet en plastique, puis y ajouter l’urine et patienter pendant 3 à 5 minutes. Si le vinaigre blanc change de couleur, le test est positif. Pour le test du vinaigre comme pour tous les autres, il est conseillé d’utiliser de l’urine du matin.

Le sucre

Vous avez le choix entre uriner directement sur le sucre ou rajouter le sucre dans le verre contenant l’urine. si le sucre forme des blocs, il est probable que vous soyez enceinte.

Ces tests n’étant pas tous fiables à 100%, il est conseillé de faire un test sanguin supplémentaire afin d’être plus sûre.