Ces touchants témoignages sur la vie et l'oeuvre de feu Habib Faye (VIDEO) !

Lorsque l’on vit un deuil, les mots font souvent défaut pour décrire ce que l’on ressent. On peut se sentir isolé, submergé par ses émotions et surtout bien seul avec sa douleur.







Et, quand une personne part, il est naturel de désirer lui rendre hommage d’une manière personnelle. Prononcer un discours est sans doute le moyen le plus émouvant, mais c’est un exercice bien difficile. La preuve par ces séquences qui portent l'estampille de nos confrères de la TFM.







Un an après l'inattendue disparition du bassiste Habib Faye, son désormais ex patron mais ami intime (Youssou Ndour) a voulu transcrire son émotion et ses égards au même titre que ses parents, proches, amis, sympathisants, inconditionnels...Bref, tous ceux qui ont connu ce virtuose se sont rappelés de la vie et l'oeuvre du regretté Habib Faye, non sans raconter un -ou plusieurs moments- partagé avec l'illustre disparu.

Tous, étreints par l'émotion, se sont confondus sur les innombrables qualités de cet architecte musical multidimensionnel qu'était Habib Faye.







De ce dernier, tout le monde s'accorde à le décrire comme l'un des instrumentistes les plus aboutis techniquement s'entend. Le défunt a poussé l'instrument encore plus loin que ça n'avait déjà été fait, en particulier dans les techniques d'arrangement entre autres. Hélas, ...

Nous avons déjà la nostalgie de "Bibo" (comme je le surnommais). Il affichait toujours la banane quand il jouait et même hors de la scène, il ne donnait jamais l'impression de forcer. Avec "Bibo", c'était fluide, précis, rapide et phénoménal ! Bref, un bassiste doté également de talents indescriptibles au clavier impressionnant qui sera irremplaçable !







A l'image de son idole (Jaco Pastorius), Habib Faye a été l'un des premiers bassistes Africains à vraiment explorer et exploiter cet instrument à la tessiture assez grave (la basse), alors que jusque là les bassistes étaient souvent des guitaristes qui prenaient l'instrument pour jouer la note grave qui assoie le morceaux.



En un mot, comme en mille Habib Faye, lui, disparu prématurément, a donné ses lettres de noblesses à ce merveilleux instrument et restera sans doute l'un des plus grands de tous les temps.







Adieu l'Artiste!















Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations

Dirpub dakarposte.com