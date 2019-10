Cet homme, Moustapha Ba dit "Bosquier" ferait un bon ministre des Finances!

Il faudrait être d'une extrême mauvaise foi pour ne pas reconnaitre que le Sénégal est confronté à une tension sur le budget.

La situation économique et sociale de notre pays est angoissante et incompréhensible pour ne pas dire dramatique.D'où la nécessité pour nos gouvernants, au premier chef l'actuel Président de la République, Macky Sall, de revoir la copie.



Vous avez dit un contexte favorable aux pays non pétroliers?



En 2018, les économies africaines ont bénéficié du rebond des matières premières. Après une période 2016- 2017 marquée par un tassement sévère, l’optimisme est de retour. La Banque mondiale annonce 3,1% de croissance pour l’année en cours et 3,6% en 2019.



Les pays non pétroliers sont les plus prometteurs à l’instar de l’Ethiopie, qui réalise la plus forte croissance du continent, loin cependant de son objectif de 11% déclaré au début de l’exercice budgétaire.

Cela dit, ne faudrait-il pas procéder, pendant qu'il est encore temps, à un changement du ministre de Finances afin (par exemple) de mieux capter les investissements directs étrangers pour financer une capacité énergétique déficitaire, rattrapée par des années d’expansion continue?



La nouvelle stratégie pays (2019-2023) en cours de lancement devrait consolider les acquis en matière de croissance et de développement économique social. La question de la dette reste prégnante.



Après avoir religieusement visionné cette vidéo, la rédaction de dakarposte trouve que cet homme (le Directeur du Budget) Moustapha Ba dit Bosquier ferait un bon argentier de l'Etat.





"Bosquier" comme le surnomme ses collègues du ministère de l’économie et des finances est loin de ses têtes de linotte qui font trop de bruit. Qui plus, réputé accessible, "il n'est pas suffisant"...



Décrit très à cheval sur les textes et principes, Bosquier, qui est l'une des éminences grises du ministère des finances, a, nous souffle t'on, un carnet d'adresses assez étoffé. "Je ne lui jette pas de fleurs, mais il a des capacités managériales hors du commun. Il sait organiser son équipe, motive et contrôle ses collaborateurs, gère je dirais sait développer les bons indicateurs de performance mais surtout il décline ses objectifs en termes de besoins" nous apprend ce cadre des finances du Sénégal avec lequel nous avons longuement taillé bavette aux fins de cerner la personnalité de Bosquier qui fut avant sa nomination à la tête de la direction générale des finances du ministère de l’économie et des finances, le directeur de la coopération économique et financière.

Il nous revient qu'il a pris une part très active dans la conception du Plan Sénégal émergent. Les présentations qu’il a faites du plan d’actions prioritaires, ici au Sénégal, dans les différentes instances où le Pse a été présenté et à l’extérieur notamment au groupe consultatif avait fini de convaincre les plus hautes autorités du talent de cet ancien enfant de troupe.