Cette belle image de la Première Dame qui secoue la toile !

Une grande simplicité, une humilité pure sont des vertus dont rien ne surpasse le charme dans la vie privée. Quand on s'approche d'une personne de ce caractère, on croit passer de l'ardeur du soleil à une ombre rafraîchissante, un doux zéphyr glisse sur l'âme, et elle se calme, se repose. Marième Faye Sall est de cette race de mortels humble au sens noble du terme. Cette image de la Première Dame au chevet d'une vielle dame anonyme, qui a fini de faire le tour du globe via la magie du net, en dit long.



Et, comme disait mon grand père, qui a blanchi sous le harnais, l’extraordinaire nous attire un instant, la simplicité nous retient plus longtemps, parce que c’est en elle seule que réside l’essentiel.



Dakarposte a, en tout cas, appris de sources proches de la Première Dame du Sénégal qu'elle continue de mener une "vie normale", au contact régulier de sa famille, de ses enfants , vielles connaissances, amis et sympathisants ou à la "rencontre des gens anonymes, de simples citoyens ou citoyennes". Comme en atteste cette image on ne peut plus révélatrice.



Marième Faye Sall n'est pas une dame contrainte. Armée de sa légendaire ferveur religieuse, qui est un secret de polichinelle, la bonne dame fait des pieds et des mains pour passer entre les mailles des exigences de sécurité qui lui sont imposées. Et, pour paraphraser Dorothy Height, "si tu sièges à la table où se prennent les décisions, sache-le et sois prêt à agir"



Un autre illustre penseur soutenait qu'il y'a quelque chose de spécial chez celles qui dirigent le changement, du moins l'épanouissement .Marième Sall est au nombre de ces dames. Qui gardent constamment la tête sur les épaules. Rien ne l'ébranle. Ceux qui ont eu la chance de la côtoyer s'accordent à dire s'engage de jour comme de nuit dans des actes les uns plus nobles que les autres et souvent inaperçus préludant à des bouleversements sociaux, légaux, religieux ou culturels, sources de satisfactions de millions de gens. Elle fait le travail, socialement s'entend. En silence souvent, sans attendre de remerciements, mais toujours avec énergie et efficacité. Et ce faisant, elle crée au jour le jour un monde meilleur. Ce ne sont pas les patients démunis des différents hôpitaux où elle débarque, discrètement, sans protocole, aux fins de les soulager financièrement s'entend, ou bien les habitants de la banlieue par exemple, qui diront le contraire.



En somme, apprenons à regarder autour de nous, à apprécier les choses simples de la vie, à nous réjouir d’un regard, d’un sourire, à se préoccuper de notre prochain.