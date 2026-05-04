« Cette crise institutionnelle est antérieure à notre accession au pouvoir », révèle Aldiouma SOW

À la suite des récentes déclarations du chef de l’État devant la presse, plusieurs voix de son camp comme de l’opposition, se sont élevées pour dénoncer ou appuyer ses propos. Parmi elles, celle d’Aldiouma SOW, membre de PASTEF et ministre-conseiller à la Présidence de la République.



Dans un post sur Facebook, il a livré une analyse critique de la situation interne de son parti. A l’en croire, PASTEF, comme dit par Diomaye, traverse une crise. « La nature des réactions qui ont suivi la sortie du Chef de l’État, ainsi que le profil militant de leurs auteurs, confirment que notre Parti traverse une crise institutionnelle évidente», a-t-il déclaré. Selon lui, cette crise n’est pas née de l’accession récente au pouvoir, mais lui est bien antérieure.



« Celle-ci est antérieure à notre accession au pouvoir, mais a été amplifiée par cette dernière », ajoute-t-il. Tout en annonçant qu’il reviendrait « sous peu de façon plus détaillée » sur ce sujet.



Par ailleurs, Aldiouma SOW, convaincu que cette crise n’est qu’une tempête passagère, estime que « le projet survivra et vaincra ! »