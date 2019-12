Cette dame mortellement fauchée par la gendarmerie suscite la colère des populations d'Hamady Ounaré qui ont barré la Nationale 2

En attendant d'y revenir amplement, dakarposte a appris (images à l'appui) que la mort accidentelle d'une dame répondant au nom de Diaga Kassé dans la commune d'Hamady Ounaré a suscité colère et émoi.



Au moment où ses lignes sont écrites, des milliers de personnes sont descendus dans la rue pour manifester contre les gendarmes de la commune. Des jeunes ont d'ailleurs barré la route nationale numéro 2.



"Il s'agit d'une altercation entre un gendarme et un jeune conducteur de moto Jakarta. Ce dernier refusait de payer la somme de 2.000 f cfa aux gendarmes en faction sur l'une des artères de la commune d'Hamady Ounaré. Il s'en suivra une course poursuite. Malheureusement, la dame Diaga Kassé communément appelée Diaga Ba sera mortellement fauchée par la voiture de la gendarmerie alors qu'elle se rendait à la boutique du coin" nous souffle une de nos sources