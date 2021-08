Cette déclaration du porte parole du gouvernement, Oumar Guèye, qui a exaspéré la banlieue

Le ministre des Collectivités Territoriales, de l’Aménagement et du Développement du Territoire, Oumar GUEYE s’est rendu à Keur-Massar mardi 03 août dernier, suite aux fortes pluies tombées sur les lieux. Le ministre, habilité à parler au nom et pour le compte du gouvernement s’est déclaré satisfait des travaux des ouvrages installés dans le cadre de lutte contre les inondations dans ce nouveau département.



" Il n’y a pas d’inondations à Keur-Massar et le dispositif fonctionne", a déclaré le Ministre Oumar Guèye.



Malheureusement, depuis quelques jours, Keur Massar est inondé après les averses.



Les autorités sénégalaises, particulièrement, le ministre Oumar Guèye, qui ne cesse de faire des sorties médiatiques décevantes, inopportunes, font, du coup, l'objet de vives critiques après les pluies exceptionnelles, qui ont provoqué des inondations dévastatrices.



Les autorités se sont défendues, notamment l'actuel porte parole du gouvernement (Oumar Guèye) en invoquant notamment le caractère exceptionnel de ces pluies.



Des jeunes de la banlieue, ceux de Tivouane Diacksao entre eux, ceux-là qui sont descendus dans la rue, se disent choqués et jugent "le mensonge inhérent à la politique" allusion faite à la sortie médiatique d'Oumar Guèye qui n’a fait qu’accroître un sentiment de dégoût au niveau de la banlieue dakaroise.





Pour rappel, la gestion des inondations est prise en charge à Keur-Massar dans le cadre de la phase 2 du Projet de gestion des eaux pluviales et du changement climatique(Progep2).

Estimée à 15milliards, le Progep2 vise à régler de manière définitive les contraintes liées aux inondations à Keur-Massar. Les travaux ont démarré en janvier 2021 pour une durée de 12mois, mais les résultats sont déjà satisfaisants.



Au total, 6 bassins d’écrêtage et de régulation des flux d’eau qui viennent de l’intérieur de Keur-Massar sont réalisés. Les travaux ont été effectués dans des quartiers comme Aladji Paté, Camille Bass, Cité municipal ou Parcelles Assainies de Keur-Massar ; sont pilotés par l’agence de développement municipale(Adm) et sont exécutés par les entreprises Henan Chine et la compagnie sénégalaise des travaux publics(Cstp).



Il est également prévu de mettre en place un système de pompage dans les points critiques en attendant la fin des travaux.