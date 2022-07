Chambre criminelle : un berger et un franco-sénégalais trempent dans un trafic de drogue

Le berger Aliou Ba et son ami vendeur de volaille, franco-sénégalais, Aly Keïta ont comparu ce mercredi 06 juillet 2022 à la barre de la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Pour cause, ces deux individus étaient impliqués dans une affaire de trafic de drogue.

En effet, au soir du 19 février 2020, dans un immeuble à Grand-Dakar ciblé par la police, ressortait avec deux sacs à la main, le sieur Aly Keïta pour enfourcher précipitamment sa moto. Interpellé et fouillé, les policiers vont découvrir que ce dernier avait par devers lui. Chose qu’il a catégoriquement niée devant la barre : « j’avoue que j’ai souvent eu à consommer de la drogue, mais la police ne m’a pas trouvé avec cette quantité de drogue », rejette Aly.

Après son interpellation, Aly a directement été acheminé à son appartement. Et selon le procès-verbal, du matériel tel des ciseaux, du scotch, et différents papiers trouvés sur le site ont laissé croire aux hommes de tenue leur destination. Ainsi deux de ses amis trouvés sur les lieux ont aussi été appréhendés.

Lors des interrogatoires sur place, Aly avait décliné l’identité d’Aliou Ba, son fournisseur qu’il a toujours surnommé Diallo. Ainsi pour le prendre en filature, les enquêteurs avaient demandé à Aly de prendre contact avec lui pour faire une commande de 10 kg de chanvre indien. Ce dernier, sans même s’en rendre compte, lui donna rendez-vous à Malicounda. Ainsi il tomba dans la gueule du loup et fut pris en filature avec sa marchandise.

Pour Alioune aussi, rien de tout cela n’est vrai : «je n’ai jamais trempé dans du trafic de drogue, moi je vends du bétail et j’avais juste connu Aly lors d’une opération de mouton en 2019 », assure-t-il.

Des propos qu’Aly n’hésite point à démentir : « c’est faux je connais bien Aliou j’ai eu à traiter avec lui à deux reprises, mais juste pour quelques grammes, très minimes … », déclare-t-il.

Le juge étonné des faits demande alors à Aly qu’est-ce qui explique la photo des 06 kg de drogue prise par les policiers et lui-même était menotté. Pour sa défense, Aly assure : « les sacs ne m’appartiennent pas, c’est la police qui les a amenés pour m’accuser ».

Une réponse qui a irrité le procureur. « Quel intérêt la police a-t-elle pour inculper quelqu’un sans même le connaître ? » Selon lui, Aly comme Alioune sont tous des trafiquants. « Regardez le logement d’Aly, un appartement de luxe avec deux femmes. Ne me dites pas que cela vient de son travail de vendeur de volailles », a-t-il martelé.

Il a requis par la suite un emprisonnement ferme de 10 ans à l’encontre de ces deux présumés trafiquants.

Pour les avocats, cela ne va pas de droit car rien ne prouve concrètement que les deux individus sont coupables. Le conseil de Aly explique : « Mr le juge tous les principes du droit pénal sont bafoués, les preuves sont fabriquées et Aly a été utilisé pour être enfoncé. » Ainsi donc, il pense que les bases d'un procès libre et équitable ne sont pas réunies.

Le juge après en avoir délibéré, a renvoyé jusqu’au 20 juillet…