Champion du monde des poids lourds en MMA : le Président Bassirou Diomaye Faye salue l'exploit de Reug Reug

Oumar Kane, surnommé Reug Reug, vient de marquer l’histoire en devenant le premier Sénégalais à remporter le titre de champion du monde des poids lourds en MMA. Par cette victoire spectaculaire, Reug Reug témoigne de son courage, de sa détermination et de son immense talent, des qualités qui font la fierté de tout un pays.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa reconnaissance envers Reug Reug pour cette victoire historique, le qualifiant de « modèle de persévérance et de combativité ». Dans son message, le Président a salué cette réussite qui, selon lui, « illustre la force de caractère et le potentiel des athlètes sénégalais à s'imposer parmi les meilleurs ». Il a également souligné que Reug Reug est « une source d’inspiration pour la jeunesse sénégalaise, qui voit en lui la preuve qu’avec travail et détermination, il est possible de réaliser de grands rêves ».



Le Président Faye a tenu à rappeler que cet exploit est un « symbole d’espoir et de motivation pour tous, montrant que chaque rêve est atteignable avec le courage et la persévérance ».























































