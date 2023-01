Changement à la Bnde : Abdoulaye Niane envoie Thierno Seydou N. Sy à la retraite

La rumeur, qui courait depuis des semaines dans les milieux financiers dakarois, a été officialisée hier. M. Thierno Seydou Nourou Sy, qui a porté la Banque nationale de développement économique (Bnde) sur les fonts baptismaux et lui a fait prendre une envergure telle qu’elle est devenue une institution qui compte sur la place de Dakar, a été remplacé hier par le Conseil d’administration de l’institution, qui lui a préféré M. Abdoulaye Niane.



Ce dernier a un profil de financier, qui a travaillé pendant un moment dans l’administration fiscale du Sénégal, avant de rejoindre le secteur privé.

Il est également connu pour son engagement politique, en particulier dans le Baol. S’il se dit dans la banque que sa nomination est encore suspendue à l’approbation de la Commission bancaire, il est très peu probable que cette dernière rejette de manière abrupte cette candidature portée par les pouvoirs publics sénégalais.



Si M. Niane vient avec un a priori favorable et une bonne expérience du paysage économique, sa nomination n’en est pas moins perçue comme une récompense politique d’un allié. La presse a dernièrement rappelé qu’il a longtemps cheminé aux côtés du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, avant de rejoindre le camp du Président Macky Sall. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant qu’il lui ait été servi cette sucette. D’autant plus qu’il trouvera une maison particulièrement bien tenue.



Après avoir longtemps travaillé au Sénégal, notamment à la Banque sénégalo-tunisienne, aux côtés de M. Abdoul Mbaye, Thierno Seydou Nourou Sy s’était «exilé» au Burkina Faso, où il avait pris la direction d’une grosse banque de la place.



C’est de là qu’en 2014, est allé le tirer son ancien Dg, devenu Premier ministre, pour lui confier la mission de monter de toutes pièces la nouvelle institution bancaire, sur les cendres du Fonds de promotion économique (Fpe), que finissait de mettre à mal son administratrice, Ndèye Khady Guèye. Surmontant toutes les embûches, Thierno Sy a pu faire de la Bnde, une institution puissante au service de la promotion des Pme et Pmi locales, comme le voulait le Président Macky Sall.



Il a dû parfois se battre contre son propre Conseil d’administration pour imposer ses vues. Tous les observateurs de la place de Dakar vantent la qualité du portefeuille de la banque dont hérite son successeur. Espérant qu’il n’aura pas été emporté par son peu d’engagement à s’impliquer dans la politique, à l’image de son successeur, Le Quotidien lui souhaite bon vent pour ses nouvelles perspectives.









































Le Quotidien