Changement annoncé par Wade au sein du Pds : Des militants de Mbacké appellent à la résistance

Il semble loin cette période où Wade était la seule constance du Pds et les autres des variables. Après avoir annoncé un changement du secrétariat national que certains considèrent comme une sanction contre Omar Sarr qui a rejoint la table du Dialogue national, Wade devra faire face à un vent de révolte au sein de son parti. La dernière en date est la sortie des militants de Mbacké.



“Cette gestion cavalière et clanique qui a presque ruiné le Parti Démocratique Sénégalais depuis un temps mérite de rencontrer une opposition farouche des militants qui ont investi toute leur jeunesse dans cette formation politique. Un investissement qui a visé son rayonnement et sa pérennisation dans le landerneau politique du Sénégal. Aujourd’hui, l’avenir du Parti est calqué en fonction des caprices d’une seule personne qui, peut selon son bon vouloir, décider souverainement de la vie ou de la mort des militants sans aucune résistance dans les rangs. Cette méthode doit désormais connaître ses limites car les conséquences ont été dommageables et le Parti en vit toujours les séquelles” ont écrit les militants de Mbacké dans une note dont Dakaractu a obtenu une copie.



Ils parlent de “dictature vile et inélégante” et annoncent une résistance











Le Quotidien