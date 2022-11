Changement d’horaire pour le Conseil des ministres

Le Conseil des ministres reprend ses droits ce mercredi comme d’ordinaire au Palais de la République. Il n’avait pas été tenu la semaine dernière à cause du déplacement du chef de l’État en Algérie pour 31e sommet de la Ligue arabe (1er et 2 novembre).



Le Président Macky Sall retrouvera donc ses ministres pour la réunion hebdomadaire du gouvernement. Mais, selon Les Échos, celle-ci se tiendra à une heure inhabituelle. Le journal rapporte, en effet, que le Conseil des ministres, qui commençait plus tôt, est prévu à partir de 12 heures.



Selon Les Échos, cette rencontre précède une semaine chargée pour le président de la République, qui doit présider plusieurs cérémonies nationales avant de s’envoler, durant le weekend prochain, pour un nouveau voyage à l’étranger.