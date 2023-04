Changements à la tête de l'armée : Ces questions soulevées par Mamadou Lamine Diallo

Mamadou Lamine Diallo compte saisir le gouvernement d’une question écrite. Ce, sur le limogeage du général Cheikh Wade, qui ne sera plus Chef d’Etat Major Général des armées à partir du 10 avril prochain. Le député a posé un questionnement sur les raisons du remplacement du désormais ex Cemga.



«Le CEMGA Wade a été limogé avec une étoile de général d’armée par un communiqué laconique de la présidence de la République. Est-ce à cause du communiqué de la Dirpa en date du 31 mars 2023 qui rappelle la posture républicaine et non partisane de l’Armée nationale ?», questionne-t-il.



Le leader du mouvement Tekki se demande aussi si la mesure est «liée à la troisième candidature de Macky Sall?» «Je poserai une question écrite au gouvernement. L’affaire est sérieuse!», dit-il.