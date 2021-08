Chantage: Dieyna Baldé de Sen Petit Gallé en garde-à-vue à la DSC

Éclaboussée par une affaire extrêmement sensible, l'ancienne star de « Sen Petit Gallé », Dieynaba Baldé vient d'être arrêtée selon des informations exclusives de Seneweb.



L'accusatrice de Diop Iseg va passer la nuit en garde-à-vue dans les locaux de la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) ainsi que son frère Aly Baldé et d'autres complices. En effet, plusieurs charges pèsent sur ce beau monde cerné par les hommes du commissaire Aly Kandé.



D'après nos sources, la chanteuse est visée actuellement pour vol de téléphone portable, collecte illicite de données à caractère personnel, chantage, intrusion et sabotage d'un système informatique d'après nos sources.



Nous y reviendrons !