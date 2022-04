Chaos à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam : des dizaines de vols annulés faute de personnel

Des dizaines de vols annulés et des files d'attente interminables avant d'accéder à l'embarquement.



Faute de personnel pour faire face aux départs en vacances, l'aéroport Schiphol d'Amsterdam a demandé aux compagnies aériennes de réduire le nombre de voyageurs pour limiter l'affluence.



Franck Oostdam est le responsable de l'Association néerlandaise des agences de voyages (ANVR) : "C'est une mauvaise planification. Nous savons depuis janvier que de nombreuses personnes veulent partir en vacances à l'étranger en mai. Si vous ne vous y préparez pas, voilà ce que vous obtenez."





Samedi dernier, une grève des bagagistes avait provoqué un chaos si important que les voyageurs sont arrivés cette fois en avance pour s'enregistrer.



"Nous sommes arrivés deux fois plus tôt qu'à l'ordinaire, 4 heures avant le vol" explique ce jeune homme.



Selon le quotidien Het Financieele Dagblad, il manque à Schiphol 500 agents de sécurité sur un total de 5 000 et le taux d'absentéisme des employés est élevé.