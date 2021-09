Charlatanisme : Voulant marabouter sa copine, Aliou Senghor se fait gruger de plus de 1 million.

Poursuivi pour escroquerie et charlatanisme, Amadou Ly a fait face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar, ce mardi 21 septembre 2021. Il lui est reproché d'avoir grugé Aliou Senghor, qui l'avait chargé de marabouter une fille, de un million 700 mille francs.



Placé sous mandat depuis le 10 septembre 2021, Amadou Ly a nié les faits qui lui sont reprochés. Il explique que la partie civile avait loué ses services pour marabouter une femme. « Il voulait que j'envoûte la fille qu'il voulait épouser. Je lui ai prescrit quelque chose en utilisant la "Sourate Yassin" qu'il devait utiliser pour son bain. Il m'a donné une avance de 100 000 francs CFA avant de me remettre une autre somme de 100 000 francs », s'est-il défendu.



Le mis en cause déclare n'avoir jamais soutenu les déclarations contenues dans le PV. « Je ne comprends pas le français. On ne m'a jamais notifié les charges avant de signer », souligne-t-il.



Après les nombreuses dénégations du prévenu, le juge a décidé de renvoyer l'affaire jusqu'au 28 septembre 2021 pour la comparution de la partie civile.





































dakaractu