Charlatanisme, escroquerie : Un agent de la Sonatel se fait gruger 1 million 700.000 CFA

Le tribunal de grande instance de Mbour a, une fois de plus, jugé une rocambolesque affaire de charlatanisme et d'escroquerie.



L'affaire met aux prises plusieurs protagonistes dont Alioune, A. Cissé, M. Camara et un "Rawan".



Les faits ? S. Manga, est un agent de la Sonatel. Un jour, il reçoit un appel d'une personne qui s'appelle Alioune, il lui explique être tombé en panne sur la route de Tambacounda.



"Il m'a dit qu'il n'avait plus de crédit et m'a demandé si je pouvais appeler un vieux qui se nomme M. Camara de sa part et lui faire passer un message. Ce que j'ai fais sans arrière-pensée", raconte S. Manga.



Quelques jours après, il reçoit un autre coup de fil du vieux M. Camara. Ce dernier lui explique qu'il voulait le remercier en le mettant en rapport avec une personne qui allait faire des prières pour lui. C'est ainsi que A. Cissé entre en jeu. Il lui demande de venir à Mbour et d'apporter avec lui une valise.



"J'ai quitté Kaolack pour venir à Mbour. Il m'a dit de venir vers l'église de Warang. C'est là-bas que j'ai croisé A. Cissé.



Nous sommes allés dans la forêt de Warang. Là-bas il m'a donné un liquide et je me suis lavé avec", explique-t-il.



Là, il voit un sac rempli d'argent. Puis une voix a commencé à lui parler.



"La voix était fluette et elle m'a dit que si je voulais garder l'argent il faudra que je donne deux millions. L'argent que je devais donner allait être mélangé avec l'argent du sac (d'une valeur de six millions) afin qu'il reste. Le "Rawan" n'a pas cessé de m'appeler avec le numéro de A. Cissé. Je le reconnaissais de par sa voix fluette. Un jour ils m'ont dit de leur remettre 460.000 sinon le "Rawan" allait sucer tout mon sang. J'ai emprunté plusieurs sommes et j'a même failli recevoir une convocation pour faute de remboursement de mes emprunts", raconte-t-il.



Malgré toutes les explications, Assane Cissé n’en démord pas. Il a soutenu mordicus, qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Que tout a été perpétré par le vieux M. Camara.



Alors le juge-adjoint lui dit : "Je pense que Alioune, Assane, Camara et le Rawan sont une même personne. Vous vous faisiez passer pour une autre pour accomplir votre forfait".



Dans son réquisitoire, le procureur a estimé que les faits d'escroquerie et de charlatanisme sont avérés, puisque le prévenu a usé de manières frauduleuses pour soutirer de l'argent à S. Manga.



Le charlatan a pris une peine de 1 an ferme de prison. Il devra aussi payer à sa victime 1 million 700.000 francs CFA.