Charles III en France : Brigitte Macron au sommet du glamour pour le dîner d'État à Versailles (IMAGE)

Pour le séjour du roi Charles III et Camilla Parker Bowles à Paris, Brigitte Macron a prévu un dressing royal ! Pour sa première rencontre avec le souverain et son épouse sur les Champs-Élysées, la première Dame n’a pas manqué d’élégance. L’ancienne professeure de Lettres a fait sensation vêtue d’un ensemble navy composé d’une veste boléro parée de boutons dorés en forme d'encre. Une pièce incontournable qu’elle a pris le soin d’associer à une jupe droite midi qui mettait en valeur ses jambes hâlées. Pour compléter son ensemble raffiné et sophistiqué, l’épouse d’Emmanuel Macron portait un mini sac ainsi que des escarpins ton sur ton. Une silhouette signée Louis Vuitton. Une fois de plus, Brigitte Macron a fait rayonner le chic à la française !