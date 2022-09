Chefs d'État, cornemuses et cavalerie… le programme des funérailles de la reine Elizabeth II

C'est l'un des défis logistiques les plus importants de l'histoire du Royaume-Uni. Les funérailles d'État de la reine Elizabeth II se dérouleront lundi 19 septembre dans l'abbaye de Westminster, à Londres.



Joe Biden, l'empereur du Japon ou bien encore Emmanuel Macron figurent sur la liste des 2 000 invités sélectionnés pour assister à cet événement historique. Plus de 10 000 agents de police en provenance de tout le pays ont été mobilisés dans la capitale, alors que les autorités prévoient une affluence record tout au long du parcours du cortège funéraire.



Dans l'après-midi, le cercueil d'Elizabeth II sera transféré au château de Windsor pour un service religieux avant l'inhumation de la reine, lors d'une cérémonie privée. France 24 détaille le programme de cette journée hors normes.





Procession en musique

Lundi matin, le cercueil royal, exposé au sein au palais de Westminster à Londres, sera transféré vers l'abbaye de Westminster où se dérouleront les funérailles nationales. La procession débutera à 10 h 35 (11 h 35 à Paris) ; le cercueil sera disposé sur un affût de canon tiré par 98 officiers de la marine, selon une tradition qui remonte aux funérailles de la reine Victoria, en 1901.



Le cortège, suivi par le roi et les membres de la famille royale sera mené par un ensemble de 200 sonneurs de cornemuses et de batteurs de la Royal Air Force jusqu'à la porte Ouest de l'abbaye de Westminster à 10 h 52.



Funérailles d'État

Alors que le service funèbre d'État, dirigé par le doyen de Westminster David Hoyle, débutera à 11 h, les portes de l'abbaye ouvriront trois heures plus tôt afin d'accueillir les 2 000 personnes invitées à assister à l'évènement.



Si la liste définitive est tenue secrète, notamment pour des raisons de sécurité, plusieurs chefs d'État, représentants politiques et monarques ont déjà indiqué qu'ils feraient le déplacement, dont les présidents américains et français, Joe Biden et Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern ainsi que la présidente indienne Droupadi Murmu.



Des membres des familles royales belge, néerlandaise, qatarie ou bien encore saoudienne seront également présentes, ainsi que plusieurs centaines d'anonymes, décorés par la reine, dont des travailleurs sociaux et des soignants.



Après le sermon prononcé par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, la Sonnerie aux morts retentira, suivie de deux minutes de silence qui seront observées dans l'abbaye et dans tout le Royaume-Uni.



L'hymne national et une complainte (chanson populaire racontant les malheurs d'un personnage) jouée par le cornemuseur de la reine mettront fin au service des funérailles d'État vers midi.



Les chefs d'État et représentants de gouvernements étrangers se rendront ensuite à une réception organisée par le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly à Church House, siège de l'Église d'Angleterre, situé à côté de l'abbaye.



Le cercueil de la reine défilera dans la capitale jusqu'à Hyde Park Corner, au son des cloches de Big Ben, où il sera chargé dans un corbillard qui prendra la route de Windsor, ville du sud-est de l'Angleterre, située à une trentaine de kilomètres de Londres.



Cérémonie religieuse et inhumation à Windsor



À partir de 15 h, une nouvelle procession, précédée par des éléments de la cavalerie royale, suivra la Longue Promenade menant au château. La famille royale se joindra alors à la procession jusqu'à la chapelle St George.



Quelque 800 invités, dont les employés personnels de la reine, assisteront au service religieux, dirigé par le doyen de Windsor, David Conner.



Enfin, à 19 h 30, un service funéraire privé aura lieu en présence du roi et des membres de la famille royale avant l'inhumation.



La reine Elizabeth II sera enterrée avec son défunt mari, le duc d'Édimbourg, dans la chapelle commémorative du roi George VI.