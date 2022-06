Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly finalement placé en garde à vue...Arrêté en flagrance, "le député de Touba" est poursuivi pour offense au chef de l'Etat, diffamation et diffusion de fausses nouvelles... (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort que le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, mis aux arrêts par des limiers de a Division spéciale de cybersécurité (Dsc), a été finalement placé en garde à vue.



Il nous revient qu' "une enquête de flagrance est ouverte car les faits sont avérés. Il a raconté des sornettes contre une institution je fais allusion au Président de la République et ce, au vu et au su de tout le monde lors du rassemblement de l'opposition au niveau de la Place de l'Obélisque"



Et, selon notre informateur, au parfum de ce qu'il est convenu d'appeler le "cas Bara Doly", d'aucuns soutiennent qu'il est député, mais ils ignorent que selon les dispositions du code de procédure pénale, les pouvoirs des officiers de police judiciaire, étendus en matière de flagrance, sont applicables pour les délits et les crimes dits "flagrants" et punis d'une peine d'emprisonnement. "C'est dire que Bara Doly risque gros" glisse notre interlocuteur avant de révéler que le député est poursuivi pour offense au chef de l'Etat, diffamation et diffusion de fausses nouvelles.



Dakarposte est en mesure de révéler qu'Abdou Bara Mbacké Bara Dolly, tombé dans la nasse des redoutés mais redoutables enquêteurs de la (Dsc) ce jeudi aux environs de 18h, "dort" dans un commissariat de police de la capitale Sénégalaise dont nous tairons le nom.



Aux dernières nouvelles, il a été "cuisiné" (entendu) sur procès verbal en présence de son avocat, en l'occurrence Me Abdou Dialy Kane.



En attendant , il êtes maintenu à disposition des enquêteurs pour une durée maximum de 24 heures. Mais, la garde à vue peut être prolongée de 24 heures supplémentaires, sous conditions. Du moins, sauf revirement.



Cependant, il revient au maitre des poursuites (entendez le procureur de la République), qui a saisi les limiers, d' autoriser la prolongation de sa garde à vue.





Affaire à suivre...





clounjay@yahoo.fr