Cheikh Ahmed Cissé placé en garde à vue...Ce qui lui est reproché...

C'est la der des ders que vous file la rédaction de dakarposte! En effet, il nous revient de bonnes sources Cheikh Ahmed Cissé a été finalement placé en garde à vue.



Il est poursuivi pour attentat et outrage public à la pudeur et diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs.





Nos confrères de Seneweb nous apprennent que le prêcheur a assumé, devant les enquêteurs, la paternité de ses propos "d'obscénité publique". Toutefois Cheikh Ahmed Cissé a précisé sa pensée.



Les aveux de Cheikh Ahmed Cissé



"J'ai tenu ces propos pour enseigner seulement ( sensibiliser). Et je ne pouvais pas ne pas parler en wolof parce que c'est le meilleur moyen de me faire comprendre. Mais je n'ai rien fait de mal", se défend Cheikh Ahmed Cissé.



Sauf changement de dernière minute, Cheikh Ahmed Cissé sera présenté au procureur de la République demain jeudi.



Pour rappel, le prêcheur a été convoqué ce mercredi par les hommes du commissaire Aly Kandé suite à la plainte déposée par Mame Mactar Guèye de JAMRA. Il s'était présenté devant les enquêteurs pour son audition.