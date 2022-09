Cheikh Bamba Dieye : "Cette classe politique est une honte"

Le chaos constaté lors de l'installation de la 14e législature n'a pas manqué de soulever l'indignation de personnalités politiques.



Cheikh Bamba Dieye, constate avec amertume : "Cette classe politique est une honte, elle est inutile, vindicative et dangereuse. Elle montre qu'elle n'est préoccupée que par le pouvoir et l'intérêt politicien".



"Le pays, le citoyen, et nos urgences ne les intéressent absolument pas". "LA HONTE SHAME ON YOU", écrit Cheikh Bamba Dieye.