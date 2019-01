Cheikh Bamba Dièye:" Macky est à la tête d'une association de malfaiteurs "

"Juge et parti, c'est que veut être Macky Sall dans cette Présidentielle de tous les dangers. Il est à la tête d'une association de malfaiteurs et je pèse bien mes mots. On se battra avec les moyens à notre disposition. Nous allons faire à Macky " a réagi l'ex maire de Saint Louis, Cheikh Bamba Dièye.

Il est intervenu en "live and direct" sur la TFM quelques minutes après la publication définitive des candidats à la Présidentielle.