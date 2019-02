Cheikh Fall, Dg COMTEL, a perdu son père

Dakarposte a appris la triste nouvelle. Le célèbre Cheikh Fall, capitaine d'industries, qui n'est plus à présenter, ci-devant administrateur de l'entreprise COMTEL a perdu son papa.

Mouhamadou Moustapha Fall plus connu sous le pseudo de Cissé Fall a tiré sa révérence.

Aux dernières nouvelles, il a été inhumé à Touba.

Dakarposte présente ses condoléances à M. Fall, à toute sa famille éplorée...

Que Dieu accueille le disparu dans son paradis céleste et que la terre de la ville sainte de Touba lui soit légère !