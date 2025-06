Cheikh Gadiaga et son associé bénéficient d'un retour de parquet

Selon des informations de dakarposte, le sieur Cheikh Mbacké Gadiaga et son associé ont bénéficié d'un retour de parquet .



Au moment où ses lignes sont écrites, ils passent la nuit dans un commissariat de police de la place en attendant leur face à face avec le procureur dans les prochaines heures.



Pour rappel, mis aux arrêts par les pandores de la Section Recherches de la gendarmerie et placés en position de garde à vue, Cheikh Gadiaga et son collabo répondant au nom d'Aliou Ngom, ont été déférés ce jeudi matin au parquet de Dakar.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, injures publiques et diffamation, il nous revient que "le tandem risque gros".







Affaire à suivre..