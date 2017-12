Cheikh Mbacké Guissé, Directeur publication de Libération : «Nous n'avons jamais écrit famille d’escrocs, mais plutôt famille d’inculpés»

«On a aucunement parlé de famille d’escroc, mais plutôt de famille d’inculpés et ce fait est su et connu de tout le Monde. Thione Sec est inculpé, Wally Seck est inculpé et Seydina Seck est inculpé. C’est de la mauvaise foi de la part de la cellule de communication de Thione Seck de nous prêter ces mots, de surcroît entre en parenthèses. Ils mentent, et nous n’accepterons pas de faire les frais de ces allégations fallacieuses au nom d’une soi-disante guerre entre Youssou Ndour et Thione Seck», a déclaré le Directeur de publication de «Libération» qui a joint Leral.net par téléphone.



Le journal Libération a fait cette déclaration quelques minutes, après que la cellule de communication de Thione Seck, a annoncé une plainte. En effet, un communiqué signé par la Cellule de Communication du Raam Daan, parvenu à la rédaction de Leral.net, a mentionné que Thione Seck va porter plainte contre le journaliste Mamadou Mouhamed Ndiaye et le Journal «Libération».

«Suite à ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire de l’inculpation de Wally Seck, de graves accusations et interprétations tendancieuses ont été portées à l’intention du grand public. Une manière insidieuse d’enfoncer un peu plus le mis en cause, mais surtout de dénigrer et de calomnier sans retenue toute la famille de Thione Seck. Pour ne pas laisser passer une telle forfaiture que rien ne justifie le leader du Raam Daan qui s’est senti visé par les commentaires de Mamadou Mouhamed Ndiaye qui a parlé d’une famille SIC ( tordue et malhonnête ) et du journal Libération qui parle «d’une famille d’escrocs», et en accord avec ses conseils, a décidé de porter plainte contre le journaliste de la RFM et le Journal Libération. De graves dérapages ont pour seul but de livrer à la vindicte populaire et de condamner Wally avant de connaitre la suite qui sera réservée à cette action judiciaire», avait déclaré la Cellule de communication de Thione Seck.



Massène DIOP Leral.net