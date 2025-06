Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass invite les fidèles à cultiver la paix, la solidarité et l’entraide

Le khalife général de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, a invité, samedi, les musulmans à cultiver la paix, la solidarité et l’entraide, conformément aux recommandations divines.



‘’Nous [musulmans] devons promouvoir la culture de la paix, de la solidarité et de l’entraide, comme nous le recommande Allah, surtout en cette période de l’Aïd-el-kébir (Tabaski)’’, a notamment dit le khalife de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass (1900-1975).



Il prenait part à la prière de la Tabaski, sous la direction de Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé, l’imam de la grande mosquée de Médina Baye.



Cette prière a été accomplie en présence du préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye.



Le khalife général de la Faydatou Tidjania a indiqué la nécessité de raffermir les liens de bon voisinage et prêché le retour vers Allah.



Le patriarche de Médina Baye a aussi prié pour le bien-être des Sénégalais, le développement du pays, la paix, la concorde et la cohésion nationale.



Il estime que les citoyens sénégalais doivent se donner les moyens d’accompagner leurs dirigeants dans leurs missions à la tête du pays, priant pour que celui-ci soit préservé de toutes les dérives du moment.



‘’Nous devons nous soumettre à la volonté divine tout en continuant de l’implorer, pour qu’il fasse du Sénégal un pays développé et pacifié. Il nous faut entretenir un respect et la compréhension mutuels entre citoyens et œuvrer pour hisser notre pays dans le concert des nations les plus enviées du monde’’, a soutenu Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass.



Le saint-homme a également prié pour tous les musulmans du monde entier, particulièrement pour les peuples palestiniens, libyens, soudanais, entre autres pays actuellement en crise.



Dans son sermon, Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé, après avoir rendu grâce à Dieu, a rappelé le sens et l’importance de cette fête, conformément aux prescriptions divines et aux recommandations prophétiques.



Egalement porte-parole de la Faydatou Tidjania, l’imam de la grande mosquée de Médina Baye a souligné la nécessité, pour tout fidèle musulman, de renforcer davantage sa foi en Dieu et d’adopter de bons comportements.



Outre le devoir d’avoir constamment foi en Dieu et d’être pieux en toutes circonstances, le guide religieux a souligné que la Tabaski est un moment privilégié de solidarité, d’entraide et de promotion des bonnes valeurs.











































Aps