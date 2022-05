Cheikh Oumar Sy salue la mémoire de Marie Joséphine Diallo

La plus grande "institution" de l'Assemblée nationale vient de nous quitter: Mme Marie Josephine Diallo

. Pendant 26 ans ( depuis 1996), elle a été le Secrétaire Général de la deuxième institution de la République du Sénégal. Elle a accompagné 5 présidents dans l'exercice de leur fonction: Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, Youssou Diagne, Pape Diop, Macky Sall, Mamadou Seck et dernièrement Moustapha Niasse.

Avec son sourire affable, elle accueillait les parlementaires, anciens et nouveaux, avec respect et cordialité. Elle les formait à l'exercice parlementaire et à maîtriser la pratique parlementaire. Mère, tante,amie et grande sœur pour les parlementaires, elle gardait une haute estime de l'administration avec un niveau de professionnalisme que l'on retrouvait seulement chez feu Bruno Diatta.

A côté du Président de l'assemblée nationale, elle incarnait le respect de l'institution parlementaire.

Elle fût une boussole qui guida mes pas lors de la 12ème législature et c'est sous ses conseils affectueux que je pu comprendre le vrai sens du travail d'un député. A la fin de mon mandat, elle convia à son bureau et me félicita pour le travail que j'ai eu à accomplir pendant les 5 ans. Ce qui fut un grand honneur pour moi.

Repose en paix Mme le Secrétaire Général ( elle tenait à ce qu'on l'appela Mme le Secrétaire). Vous avez accompli votre mission avec brio.

Au Président Moustapha Niasse, aux députés qui l'ont connu, au personnel de l'assemblée nationale et à sa famille respective, je présente mes sincères condoléances et que la terre lui soit légère.